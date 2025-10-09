PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit flüchtigem BMW

Göllheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08. auf 09.10.25), gegen 02:00 Uhr befuhr ein Fahrer eines vermutlich silberner BMW die La Clayetter Straße in Göllheim. Dort kam der bislang unbekannte Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hoftor eines Einfamilienhauses. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem BMW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder einem frisch beschädigten BMW im Donnersbergkreis geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 17:28

    POL-PDWO: Eich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer lässt Fahrzeug zurück

    Eich (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Eich zu einem Verkehrsunfall in der Osthofener Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Fahrer eines Opel Zafira gegen 21:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam einige Meter weiter erheblich beschädigt zum Stehen. Der Fahrer verließ die ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 16:41

    POL-PDWO: Gauersheim - Zwischenfälle bei Bürgerdialog - Polizei im Einsatz

    Gauersheim (ots) - Am 03.10.2025 fanden in Gauersheim zwei Veranstaltungen nahezu zeitgleich statt. Gegen 16:00 Uhr begann ein Bürgerdialog im "Treffpunkt Nordpfalz". Nahezu parallel dazu lief ab 15:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in Form eines Bürgerdialoges auf dem Dorfplatz. Im Verlauf der Veranstaltung auf dem Dorfplatz kam es nach bisherigem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:26

    POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 Höhe Alsheim mit zwei verletzten Personen

    Worms (ots) - Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 06:25 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B9, aus Richtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf Höhe der Einmündung Alsheim missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang des entgegenkommenden Audi A5 eines 76-jährigen Fahrers. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß beider ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren