POL-PDWO: Göllheim - Verkehrsunfall mit flüchtigem BMW

Göllheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08. auf 09.10.25), gegen 02:00 Uhr befuhr ein Fahrer eines vermutlich silberner BMW die La Clayetter Straße in Göllheim. Dort kam der bislang unbekannte Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hoftor eines Einfamilienhauses. Anschließend flüchtete der Fahrer mit dem BMW von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder einem frisch beschädigten BMW im Donnersbergkreis geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

