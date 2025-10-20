Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer fuhr entgegen der Einbahnstraße

Mechernich (ots)

Am Freitagabend (17. Oktober) kam es auf dem Johannesweg in Mechernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger.

Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr den Johannesweg um 19.54 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße.

Ein 34-Jähriger, der sich am Straßenrand befand, machte den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam und forderte ihn auf, anzuhalten.

Trotz Handzeichen fuhr der Pkw-Fahrer weiter und kam direkt vor dem 34-Jährigen zum Stehen. Anschließend setzte der Pkw-Fahrer kurz zurück, fuhr erneut an und touchierte den 34-Jährigen am Knie.

Daraufhin riss der 34-Jährige das Kennzeichen vom Pkw ab.

Der Pkw-Fahrer stieg aus, sammelte das Kennzeichen ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Der 34-Jährige verletzte sich bei der Kollision und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen von Ermittlungen konnten Polizeibeamte den Pkw-Fahrer an der Halteranschrift antreffen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Gegen den Pkw-Fahrer wurde eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Gegen den 34-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

