POL-MFR: (933) 56-jähriger Mann bei schwerem Verkehrsunfall verstorben - Zeugen gesucht

Hilpoltstein (ots)

Am Sonntagnachmittag (28.09.2025) ereignete sich bei Karm (Hilpoltstein, Lkrs. Roth) ein schwerer Unfall zwischen zwei Autos. Ein 56-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle, fünf weitere Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein VW war gegen 15:50 Uhr auf der Staatsstraße 2388 von Lay in Richtung Karm (Gemeindeteile der Stadt Hilpoltstein) unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug zunächst nach rechts ins Bankett und anschließend auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf kollidierte der VW mit einem entgegenkommenden Audi. Durch die Wucht der Kollision erlitt der 56-jährige Audi-Fahrer schwerste Verletzungen. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin (57) sowie die Insassen des VW (33, 43 und zwei Kinder) zogen sich leichte Verletzungen zu, die zum Teil in Krankenhäusern versorgt werden.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektionen Hilpoltstein und Roth nehmen derzeit den Unfall auf und werden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth von einem Unfallsachverständigen unterstützt. Die Feuerwehren Karm, Hilpoltstein, Offenbau, Meckenhausen und Obermässing sperren unterdessen die Staatsstraße für den Fahrverkehr.

Zur vollumfänglichen Aufklärung des genauen Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 09174 47890 mit der Polizei in Hilpoltstein in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

