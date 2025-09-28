PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (931) Mehrere geparkte Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Unbekannte beschädigten am Samstagabend (27.09.2025) mehrere Fahrzeuge in der Nürnberger Nordstadt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte Personen zerkratzten mutmaßlich zwischen 18:45 Uhr und etwa 20:30 Uhr mindestens acht in der Krelingstraße abgestellte Autos. Der hierbei insgesamt entstandene Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 91950 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

