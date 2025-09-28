PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (929) Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Zwei Jugendliche schmierten am Freitagabend (26.09.2025) Buchstaben auf die Wand einer Lagerhalle im Nürnberger Stadtteil Klingenhof. Die Polizei nahm das Duo auf frischer Tat fest.

Einer Zeugin fielen gegen 21:10 Uhr zwei Personen auf, welche die Wand einer Lagerhalle in der Klingenhofstraße besprühten. Einsatzkräfte des USK Mittelfranken nahmen kurz darauf noch vor Ort zwei 14-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat vorläufig fest und übergaben das Duo an Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten verschiedene Beweismittel sicher.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Tatverdächtigen wurden später von ihren Eltern abgeholt und müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 11:07

    POL-MFR: (928) Betrunkener beschädigte mehrere Fahrzeuge - Festnahme

    Nürnberg (ots) - Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am Samstagabend (27.09.2025) in Nürnberg-Röthenbach mehrere Autos beschädigt zu haben. Anschließend griff er seinen Begleiter an. Die Polizei nahm den Mann fest. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 20:30 Uhr zwei Männer (23, 40), die offenbar betrunken durch die Heilsbronner Straße liefen. Der 23-Jährige ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 18:49

    POL-MFR: (927) Versammlungsgeschehen in der Nürnberger Innenstadt am 27.09.2025

    Nürnberg (ots) - In der Nürnberger Innenstadt fanden am Samstag (27.09.2025) mehrere politische Versammlungen statt. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei waren im Einsatz und verhinderten das unmittelbare Aufeinandertreffen der unterschiedlichen politischen Lager. Rund 1200 Personen fanden sich gegen 12:00 Uhr am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren