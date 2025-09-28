Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (929) Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg (ots)

Zwei Jugendliche schmierten am Freitagabend (26.09.2025) Buchstaben auf die Wand einer Lagerhalle im Nürnberger Stadtteil Klingenhof. Die Polizei nahm das Duo auf frischer Tat fest.

Einer Zeugin fielen gegen 21:10 Uhr zwei Personen auf, welche die Wand einer Lagerhalle in der Klingenhofstraße besprühten. Einsatzkräfte des USK Mittelfranken nahmen kurz darauf noch vor Ort zwei 14-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat vorläufig fest und übergaben das Duo an Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten verschiedene Beweismittel sicher.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Tatverdächtigen wurden später von ihren Eltern abgeholt und müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell