Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (929) Mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen
Nürnberg (ots)
Zwei Jugendliche schmierten am Freitagabend (26.09.2025) Buchstaben auf die Wand einer Lagerhalle im Nürnberger Stadtteil Klingenhof. Die Polizei nahm das Duo auf frischer Tat fest.
Einer Zeugin fielen gegen 21:10 Uhr zwei Personen auf, welche die Wand einer Lagerhalle in der Klingenhofstraße besprühten. Einsatzkräfte des USK Mittelfranken nahmen kurz darauf noch vor Ort zwei 14-jährige Tatverdächtige auf frischer Tat vorläufig fest und übergaben das Duo an Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten verschiedene Beweismittel sicher.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Tatverdächtigen wurden später von ihren Eltern abgeholt und müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.
Erstellt durch: Christian Seiler
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell