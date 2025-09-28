Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (932) Unbekannter bestahl und erpresste jungen Mann - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Ein bislang Unbekannter bedrohte am Freitagnachmittag (26.09.2025) einen Mann im Nürnberger Stadtteil Wöhrd und nötigte ihn unter anderem zur Herausgabe von Geld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 21-Jähriger war gegen 16:30 Uhr zu Fuß im Cramer-Klett-Park unterwegs. Hier sprach ihn ein bislang unbekannter Mann an, bedrohte ihn und forderte Bargeld von dem 21-Jährigen. Nachdem dieser mehrere Hundert Euro übergeben hatte, zwang ihn der Unbekannte, weiteres Geld bei der Bank abzuheben. Später begaben sich beide in einen nahegelegenen Supermarkt am Äußeren Laufer Platz. Hier nötigte er den Geschädigten, ihm Waren zu kaufen und weiteres Bargeld abzuheben. Schließlich entwendete der Mann das Handy des 21-Jährigen und flüchtete in unbekannte Richtung.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, etwa 185 cm groß, dunkle Haare, schwarze Jacke, schwarze Basecap (mit Schirm nach hinten getragen), grauer Kapuzenpullover.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost und -Mitte führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte im Anschluss die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Im weiteren Verlauf wird das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernehmen. Da sich der Täter noch immer auf der Flucht befindet, bittet die Polizei Zeugen, welche die beiden Personen im Cramer-Klett-Park oder im nahegelegenen Supermarkt gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Erstellt durch: Christian Seiler

