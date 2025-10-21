Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall auf Parkplatz verletzt

Weilerswist (ots)

Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es um 16.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkallee in Weilerswist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie eine 81-jährige Fußgängerin aus Weilerswist, die sich hinter dem Fahrzeug befand. Die Fahrerin setzte mit ihrem Pkw zurück und erfasste die Seniorin, die hinter dem Fahrzeug vorbeiging. Die Seniorin stürzte infolge der Kollision zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

