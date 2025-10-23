Polizei Düsseldorf

POL-D: Erinnerung an morgigen Foto- und Pressetermin - "Riegel vor! Sicher ist sicherer" - Polizei gibt praktische Tipps zum Einbruchschutz

Düsseldorf (ots)

Pünktlich zur Zeitumstellung startet die Düsseldorfer Polizei unter dem Titel "Riegel vor! Sicher ist sicherer" wieder mit Tipps zum Thema Einbruchschutz in die dunkle Jahreszeit. Nach einer Begrüßung durch Polizeipräsidentin Miriam Brauns werden Spezialisten der jeweiligen Fachkommissariate Einblicke zum Modus Operandi von Einbrechern geben und darüber informieren, wie man sich erfolgreich vor den Straftätern schützen kann. Dazu laden wir Sie ein am

Freitag, den 24. Oktober 2025, um 11:30 Uhr in die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei Düsseldorf, Luisenstraße 2, 40215 Düsseldorf

zu kommen. Zusätzlich weisen wir auf den Aktionstag der Polizei Düsseldorf hin: Die Beratungsstelle bietet Bürgerinnen und Bürgern mit einem zusätzlichen Öffnungstag die Möglichkeit, sich am Samstag, den 25. Oktober 2025, vor Ort oder telefonisch unter 0211 870 6868 von 10:00 bis 16:00 Uhr, zum Thema Einbruchschutz beraten zu lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie in dem aktuellen Newsletter zum Thema unter folgendem Link: https://duesseldorf.polizei.nrw/sites/default/files/2025-10/Newsletter_KKKPO_13_0.pdf

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell