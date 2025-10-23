Polizei Düsseldorf

POL-D: Wersten/Bilk - Mann ohne Fahrerlaubnis versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen - Polizistin verfolgt flüchtiges Fahrzeug in ihrer Freizeit

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 12:25 Uhr

Der Fahrer eines Kleintransporters versuchte sich am Mittwochmittag einer Verkehrskontrolle durch einen Kradfahrer auf der A 46 zu entziehen. Eine aufmerksame Polizistin, die sich nicht im Dienst befand, beobachtete den Vorfall und verfolgte das flüchtige Fahrzeug. Nach der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Da der Fahrer eines Kleintransporters offensichtlich am Steuer sein Mobiltelefon benutzte, entschloss sich ein Kradfahrer der Düsseldorfer Polizei, diesen auf der A 46 in Höhe der Anschlussstelle Wersten zu kontrollieren. Nachdem er sich vor den Kleintransporter gesetzt und Anhaltezeichen gegeben hatte, folgte das Fahrzeug zunächst dem Beamten auf den Verzögerungsstreifen. Kurz vor der der Abfahrt beschleunigte das Fahrzeug jedoch wieder und fuhr auf der Hauptfahrbahn weiter.

Eine Kollegin der Polizei Dortmund, die privat unterwegs war, beobachtete das Geschehen und folgte dem Flüchtigen weiter auf der A 46 in Richtung Neuss. Sie informierte die Leitstelle und gab permanent den Standort des Fahrzeugs weiter.

Der Kleintransporter konnte letztendlich auf dem Südring durch weitere hinzugezogene Polizeibeamte angehalten und kontrolliert werden. Beim Fahrer handelte es sich um einen 59-jährigen italienischen Staatsbürger, der nach Überprüfung über keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits in der Vergangenheit mehrfach versuchte sich Kontrollen durch die Polizei zu entziehen. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

