POL-OE: E-Scooter-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinflus

Finnentrop (ots) - Eine 18-jährige Autofahrerin war am Mittwochmorgen (11.12.2024) gegen 11:00 Uhr auf der Hauptstraße in Heggen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten LKW-Anhänger gefahren. Der PKW wurde dabei unter dem Anhänger eingeklemmt. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen oberen vierstelligen ...

