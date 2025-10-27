POL-D: Stadtmitte - Versuchtes Tötungsdelikt - Eine Personen mit Stichverletzungen - Mordkommission ermittelt - Täter flüchtig
Düsseldorf (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf
Einsatzzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025, 23:01 Uhr
Nachdem mehrere Notrufe am Sonntagabend eingingen, trafen erste Einsatzkräfte in der Parkanlage an der Jacobistraße auf einen Mann mit mehreren Stichverletzungen. Der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz schwebt in Lebensgefahr. Der Täter ist flüchtig.
Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Auseinandersetzung Streitigkeiten rund um Betäubungsmittel vorangegangen sind.
