PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Versuchtes Tötungsdelikt - Eine Personen mit Stichverletzungen - Mordkommission ermittelt - Täter flüchtig

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Einsatzzeit: Sonntag, 26. Oktober 2025, 23:01 Uhr

Nachdem mehrere Notrufe am Sonntagabend eingingen, trafen erste Einsatzkräfte in der Parkanlage an der Jacobistraße auf einen Mann mit mehreren Stichverletzungen. Der 21-Jährige ohne festen Wohnsitz schwebt in Lebensgefahr. Der Täter ist flüchtig.

Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Kriminalpolizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Auseinandersetzung Streitigkeiten rund um Betäubungsmittel vorangegangen sind.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düsseldorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Weitere Meldungen: Polizei Düsseldorf
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren