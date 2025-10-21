Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Küchenbrand auf dem Brüser Berg schnell gelöscht

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Am heutigen Abend wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in die Borsigallee auf dem Brüser Berg alarmiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich noch 5 Personen in der verrauchten Brandwohnung - darunter auch ein Kleinkind. Die betroffenen Personen konnten schnell durch die vorgehenden Kräfte unter Atemschutz in Sicherheit gebracht werden. Zwei der rettungsdienstlich gesichteten Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Entstehungsbrand wurde mittels eines Kleinlöschgerätes gelöscht und die Brandwohnung anschließend mit der Unterstützung eines Lüfters belüftet. Im Einsatz waren neben den rettungsdienstlichen Einheiten auch die Kräfte der Feuerwache 2, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Führungsdienst. Zeitgleich zu dem Einsatz in der Borsigallee waren die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst noch bei einem weiteren Einsatz im Stadtgebiet eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell