Polizei Düsseldorf

POL-D: Altstadt - Konsequente Kontrollen der Waffenverbotszone am Wochenende - Erneut mehrere Messer sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Auch am vergangenen Wochenende führten die für das Altstadtgeschehen eingesetzten Beamtinnen und Beamten immer wieder anlassunabhängige Kontrollen durch. Es wurden Personen bereits beim Betreten der "Längsten Theke der Welt" überprüft, aber auch in den Altstadtgassen oder im Rahmen der dortigen Einsätze. Hierbei stellte die Polizei am gesamten Wochenende in Summe acht Messer sicher, wobei vier dieser gefährlichen Gegenstände Verstöße gegen die Waffen- und Messerverbotsordnung und weitere vier Verstöße gegen das Waffengesetz darstellten. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen wurden gefertigt und gegen die Personen Platzverweise ausgesprochen.

In dem Zusammenhang wiederholt die Polizei den dringenden Appell: Waffen, Messer und andere gefährliche Gegenstände haben bei einem Besuch der Altstadt nichts zu suchen! Die Beamtinnen und Beamten werden die Beachtung der Waffen- und Messerverbotszone sowie des Waffengesetzes konsequent kontrollieren, sei es durch wiederkehrende anlassunabhängige Überprüfungen oder geplante Schwerpunktaktionen.

