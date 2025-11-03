Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter räuberischer Diebstahl, Körperverletzung und Bedrohung in Sande

Sande (ots)

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es auf dem Gelände eines Fahrzeughändlers in der Huntestraße zu einem versuchten räuberischen Diebstahl, einer Körperverletzung sowie einer Bedrohung.

Ein 44-jähriger Mann ließ sich zunächst von einem Mitarbeiter ein Wohnmobil zeigen. Nachdem er Platz im Fahrzeug genommen hatte, startete er den Motor, verschloss die Türen und forderte die Anwesenden auf, das Zufahrtstor zu öffnen.

Als ein Mitarbeiter versuchte, durch das leicht geöffnete Fenster zu greifen, schlug der Mann mit den Fäusten auf dessen Hände ein, um den Fahrzeugschlüssel zu behalten. Zudem bedrohte er die Anwesenden verbal. Das Losfahren scheiterte letztlich daran, dass der Beschuldigte die Handbremse nicht lösen konnte.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen versuchten räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Bedrohung gegen den 44-jährigen Beschuldigten ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell