Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall in Jever
Jever (ots)
Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 18:17 Uhr, kam es in der Anton-Günther-Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin, vom Mooshütter Weg nach rechts in die Anton-Günther-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es infolge alkoholischer Beeinflussung zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet und entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
