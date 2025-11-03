PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Verkehrsunfall in Jever

Jever (ots)

Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 18:17 Uhr, kam es in der Anton-Günther-Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Fahrzeugführerin, vom Mooshütter Weg nach rechts in die Anton-Günther-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es infolge alkoholischer Beeinflussung zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Führerschein der Fahrzeugführerin wurde beschlagnahmt, eine Blutprobe angeordnet und entnommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 08:17

    POL-WHV: Körperverletzung in Bar - Beschuldigter in Gewahrsam genommen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 02.11.2025, gegen 05:47 Uhr, kam es in einer Bar in der Grenzstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-jähriger Mann in der Lokalität verbal und körperlich aggressiv geworden, nachdem ihm der Inhaber den Erwerb von Betäubungsmitteln verweigerte. Der Beschuldigte soll daraufhin ein ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 16:03

    POL-WHV: Friedlicher Versammlungsverlauf in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, den 02.11.2025, fand im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung in Form eines Aufzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt. Die Versammlung begann und endete auf der Rambla in der Bahnhofstraße. Der Aufzug bewegte sich auf der festgelegten Route über die Virchowstraße, Ebertstraße und ...

    mehr
  • 02.11.2025 – 12:49

    POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 31.10. - 02.11.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Jever Versuchter Wohnungseinbruch in Jever Am 30.10.2025, gegen 18:10 Uhr, versuchten zwei unbekannte, männliche Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Ochsenhammsweg 41 in Jever zu verschaffen. Die Täter begaben sich auf den Balkon einer Wohnung im Hochparterre und versuchten gewaltsam die Balkontür zu öffnen. Eine aufmerksame Zeugin aus der Nachbarschaft wurde auf den Vorgang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren