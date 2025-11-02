PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Friedlicher Versammlungsverlauf in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 02.11.2025, fand im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 16:00 Uhr eine ordnungsgemäß angemeldete Versammlung in Form eines Aufzugs im Stadtgebiet Wilhelmshaven statt. Die Versammlung begann und endete auf der Rambla in der Bahnhofstraße. Der Aufzug bewegte sich auf der festgelegten Route über die Virchowstraße, Ebertstraße und Gökerstraße bis in den Bereich des Marinearsenals, wo eine Zwischenkundgebung abgehalten wurde. Anschließend führte die Strecke über die Bismarckstraße, Grenzstraße, Börsenstraße und Parkstraße mit einer weiteren Zwischenkundgebung am Synagogenplatz, bevor der Demonstrationszug über die Börsenstraße und Virchowstraße zur Bahnhofstraße zurückkehrte.

Während des Aufzugs wurden Transparente mitgeführt und Redebeiträge über Lautsprecher gehalten. Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland begleitete die Versammlung mit mehreren Einsatzkräften, um einen sicheren und geordneten Ablauf zu gewährleisten.

Der gesamte Verlauf der Versammlung blieb friedlich und störungsfrei. Es kam zu keinerlei sicherheitsrelevanten Vorkommnissen. Die Veranstaltung wurde gegen 16:00 Uhr ordnungsgemäß beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

