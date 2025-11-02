PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung Polizei Wilhelmshaven für 01./02.11.2025

Wilhelmshaven (ots)

Im Rahmen einer Anzeigeerstattung wird bekannt, dass es am 31.10.2025, zwischen 02:10 und 02:15 Uhr, im Twister-Dance Sande zu einer Körperverletzung gekommen ist. Das 28-jährige Opfer arbeitete als Statist in der eingerichteten "Geisterbahn" der Diskothek und war mit einem Kostüm mit Kürbiskopf-Maske bekleidet. Der bislang unbekannte Beschuldigte schlug aus ungeklärter Ursache mit der Faust gegen den maskierten Kopf des Opfers. Hierdurch kam es bei dem Opfer zu einer erheblichen Gesichtsverletzung. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland (04421/942-0) bzw. dem sachbearbeitenden Polizeikommissariat Jever (04461/7449-0) zu melden.

Ein stark alkoholisierter 50-jähriger Beschuldigter ist am 31.10.2025 gegen 04:54 Uhr einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen und musste daher in Gewahrsam genommen werden. Dabei leistete dieser erheblichen Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme und fügte einem 33-jährigen Polizeibeamten sowie zwei 25- und 26-jährigen Polizeibeamtinnen leichte Verletzungen zu. Ein entsprechendes Strafverfahren bezüglich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Am 01.11.2025 kam es gegen 13:45 Uhr in der Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 57 Jahre alter Pkw-Führer wollte mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz in den Fließverkehr einfahren. Beim Rückwärtsfahren stieß er mit seinem Pkw gegen ein Verkehrsschild. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete den Vorfall und spricht den Fahrzeugführer an. Da dieser auf ihn nicht den Anschein erweckt, den Unfall tatsächlich melden zu wollen, rief er die Polizei hinzu. Ein Schaden konnte an dem betroffenen Verkehrsschild nicht festgestellt werden. Jedoch stellte sich bei einer anschließenden Kontrolle des 57-Jährigen heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Den 57-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis auf richterliche Anordnung vorläufig entzogen und der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

