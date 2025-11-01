Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jungtier am Südstrand - Polizei bittet um Rücksicht

Wilhelmshaven (ots)

Am Südstrand in Wilhelmshaven, im Bereich des Innenhafens, hält sich derzeit ein junges Seehundtier auf. Das Tier bewegt sich gelegentlich auch in den Bereich, in dem Passanten unterwegs sind, schläft jedoch überwiegend und befindet sich nach derzeitiger Einschätzung in einem unkritischen Zustand. Die Polizei bitten dringend darum, den Seehund in Ruhe zu lassen, ihn nicht anzufassen und einen großen Bogen um ihn zu machen. Das Tier braucht Ruhe, um sich zu erholen, und wird sich im besten Fall eigenständig wieder zurück ins Meer begeben. Es handelt sich nicht um eine Notsituation - dem Tier geht es gut, und das soll auch so bleiben.

