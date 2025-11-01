PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Jungtier am Südstrand - Polizei bittet um Rücksicht

Wilhelmshaven (ots)

Am Südstrand in Wilhelmshaven, im Bereich des Innenhafens, hält sich derzeit ein junges Seehundtier auf. Das Tier bewegt sich gelegentlich auch in den Bereich, in dem Passanten unterwegs sind, schläft jedoch überwiegend und befindet sich nach derzeitiger Einschätzung in einem unkritischen Zustand. Die Polizei bitten dringend darum, den Seehund in Ruhe zu lassen, ihn nicht anzufassen und einen großen Bogen um ihn zu machen. Das Tier braucht Ruhe, um sich zu erholen, und wird sich im besten Fall eigenständig wieder zurück ins Meer begeben. Es handelt sich nicht um eine Notsituation - dem Tier geht es gut, und das soll auch so bleiben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 13:00

    POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 31.10.2025

    Wilhelmshaven (ots) - Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Vareler mit seinem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße. Unmittelbar vor dem Bahnübergang in der dortigen Rechtskurve kam der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Leitplanke. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 16:21

    POL-WHV: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen - Polizei bedankt sich für Unterstützung

    Wilhelmshaven (ots) - Die am Dienstag, 28.10.2025, gemeldete vermisste Person aus Wilhelmshaven konnte im Stadtgebiet von Oldenburg angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Wilhelmshaven bedankt sich herzlich für die schnelle und umfangreiche Verbreitung der Fahndung in den sozialen Medien und bei allen, die Hinweise gegeben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren