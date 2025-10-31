PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 31.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Vareler mit seinem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße. Unmittelbar vor dem Bahnübergang in der dortigen Rechtskurve kam der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Leitplanke. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht (0,63 Promille). Nach einer angeordneten Blutprobe wurde zudem der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 16:21

    POL-WHV: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen - Polizei bedankt sich für Unterstützung

    Wilhelmshaven (ots) - Die am Dienstag, 28.10.2025, gemeldete vermisste Person aus Wilhelmshaven konnte im Stadtgebiet von Oldenburg angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Wilhelmshaven bedankt sich herzlich für die schnelle und umfangreiche Verbreitung der Fahndung in den sozialen Medien und bei allen, die Hinweise gegeben ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:28

    POL-WHV: Polizei sucht vermissten 69-Jährigen aus Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Seit Dienstagmorgen, 28.10.2025, wird der 69-jährige Mohamed A. aus Wilhelmshaven vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Mann gegen 08:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Börsenstraße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Herr A. ist stark dement und kognitiv eingeschränkt und findet alleine nicht nach Hause. Es ist davon auszugehen, dass er zu Fuß unterwegs ist und ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 12:16

    POL-WHV: Unfall mit mutmaßlich verletztem Hund - Polizei sucht Tierhalter

    Wangerland (ots) - Am Montagabend, 27.10.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Straße Minser Osteraltendeich (Kreisstraße 87) im Bereich Warfen, Gemeinde Wangerland, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Tier. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Pkw-Fahrerin den Minser Osteraltendeich, als plötzlich ein Tier - vermutlich ein heller Hund - von der ...

    mehr
