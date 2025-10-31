Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung PK Varel vom 31.10.2025

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 02.50 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Vareler mit seinem Pkw die Dangaster Straße in Richtung Hellmut-Barthel-Straße. Unmittelbar vor dem Bahnübergang in der dortigen Rechtskurve kam der Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie der Leitplanke. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 22-jährigen fest. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht (0,63 Promille). Nach einer angeordneten Blutprobe wurde zudem der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 22-jährigen eingeleitet.

