POL-WHV: Unfall mit mutmaßlich verletztem Hund - Polizei sucht Tierhalter

Wangerland (ots)

Am Montagabend, 27.10.2025, gegen 18:40 Uhr, kam es auf der Straße Minser Osteraltendeich (Kreisstraße 87) im Bereich Warfen, Gemeinde Wangerland, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Tier. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Pkw-Fahrerin den Minser Osteraltendeich, als plötzlich ein Tier - vermutlich ein heller Hund - von der Seite auf die Fahrbahn lief. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision. Das Tier flüchtete anschließend in unbekannte Richtung und konnte bislang nicht aufgefunden werden. Es ist davon auszugehen, dass der Hund durch den Zusammenstoß verletzt wurde. Die Polizei bittet den Tierhalter oder Personen, die im Bereich Warfen einen hellen Hund vermissen oder Angaben zu dem Tier machen können, sich unter der Telefonnummer 04461 / 7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

