Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Busfahrer flüchtet nach Kollision in Schortens

Schortens (ots)

Schortens. Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fahrer des Omnibusses beim Vorbeifahren den auf der Kreuzung verkehrsbedingt wartenden Pkw eines Geschädigten. Dabei entstand Sachschaden am Pkw. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Jever hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Bus geben können, sich unter der Rufnummer 04461 / 7449-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell