PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Busfahrer flüchtet nach Kollision in Schortens

Schortens (ots)

Schortens. Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 17:50 Uhr, kam es in der Menkestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Omnibus und einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Fahrer des Omnibusses beim Vorbeifahren den auf der Kreuzung verkehrsbedingt wartenden Pkw eines Geschädigten. Dabei entstand Sachschaden am Pkw. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Jever hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Bus geben können, sich unter der Rufnummer 04461 / 7449-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:47

    POL-WHV: 22-Jähriger verletzt sich versehentlich mit Luftgewehr - Polizei stellt Waffe sicher

    Wilhelmshaven (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 29.10.2025, gegen 02:23 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße in Wilhelmshaven zu einem ungewöhnlichen Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss sich ein 22-jähriger Mann nach eigenen Angaben versehentlich selbst mit seinem Luftgewehr ins Schienbein, als er die Waffe sichern wollte. Zum ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:41

    POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Wilhelmshaven

    Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 12:19 Uhr, kam es in Wilhelmshaven an der Kreuzung Preußenstraße / Posener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Preußenstraße und beabsichtigte, nach links in die Posener Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. An ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 11:23

    POL-WHV: Reifen auf Fahrbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

    Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag, 25.10.2025, zwischen 09:17 Uhr und 09:47 Uhr, legte eine bislang unbekannte Person insgesamt vier Reifen auf die Fahrbahn der Helderei in Wilhelmshaven. Ein vorbeikommender Zeuge konnte rechtzeitig bremsen und die Hindernisse anschließend von der Fahrbahn räumen. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren