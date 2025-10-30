Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Reifen auf Fahrbahn gelegt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, zwischen 09:17 Uhr und 09:47 Uhr, legte eine bislang unbekannte Person insgesamt vier Reifen auf die Fahrbahn der Helderei in Wilhelmshaven. Ein vorbeikommender Zeuge konnte rechtzeitig bremsen und die Hindernisse anschließend von der Fahrbahn räumen.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell