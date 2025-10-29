Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw in Varel - Fahrzeug dank Zeugen aufgefunden

Varel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 25.10.2025, 17:45 Uhr, bis Sonntag, 26.10.2025, 08:50 Uhr, wurde in der Gaststraße in Varel ein Renault Zoe mit FRI-Kennzeichen entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mutmaßlich mit einem Originalschlüssel (Keyless-System) entwendet, den die bislang unbekannte Täterschaft auf noch ungeklärte Weise erlangt haben dürfte. Der Wagen, Erstzulassung Februar 2015, weist einen Kilometerstand von etwa 39.000 Kilometern auf und hat einen geschätzten Wert von rund 5.000 Euro. Wir berichteten unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/6146860

Dank eines aufmerksamen Zeugen, einem 64-jährigen Mann aus Varel, konnte der entwendete Pkw am 29.10.2025 gegen 11:30 Uhr in der Judith-von-Eßen-Straße in Varel abgeparkt und beschädigt aufgefunden werden. Entgegen der ersten Meldung handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen blauen Renault Zoe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Judith-von-Eßen-Straße machen können. Hinweise nimmt die Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/923-0 entgegen.

