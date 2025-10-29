Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - eine Person leicht verletzt
Zetel (ots)
Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 13:30 Uhr, kam es in Zetel zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Zetel bog von der Straße Feldhörn nach links in die Wehdestraße ab und übersah dabei den Pkw einer bevorrechtigten 26-jährigen Zetelerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 26-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell