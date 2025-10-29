PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Ebertstraße in Wilhelmshaven, Höhe Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Golf wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am rechten Heckbereich beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

