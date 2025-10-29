Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, zwischen 08:30 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Ebertstraße in Wilhelmshaven, Höhe Hausnummer 23, zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer VW Golf wurde dabei vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am rechten Heckbereich beschädigt.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell