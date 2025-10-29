PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rasenschnitt brennt in Wilhelmshaven - kein größerer Schaden entstanden

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18:18 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Aufsitzrasenmäher im Bereich Friesendamm in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht der Rasenmäher selbst, sondern lediglich Rasenschnitt in Brand geraten war. Der 70-jährige Zeuge konnte das Feuer selbstständig löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

