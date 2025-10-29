Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Rasenschnitt brennt in Wilhelmshaven - kein größerer Schaden entstanden
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18:18 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Aufsitzrasenmäher im Bereich Friesendamm in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht der Rasenmäher selbst, sondern lediglich Rasenschnitt in Brand geraten war. Der 70-jährige Zeuge konnte das Feuer selbstständig löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand
