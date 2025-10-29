Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall in Wilhelmshaven - Pkw rollt ungesichert von Auffahrt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Kleiststraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin unterließ es, ihren Pkw vor dem Aussteigen ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. In der Folge rollte das Fahrzeug von der Auffahrt und stieß mit der Front gegen die linke Seite eines geparkten Pkw einer 55-jährigen Halterin. Durch den Aufprall wurde die Alarmanlage des geparkten Fahrzeugs ausgelöst. Der Zusammenstoß wurde von mehreren Anwohnern gehört und der Endstand des rollenden Pkw von einer Zeugin beobachtet.

