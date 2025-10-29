Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Auseinandersetzung im Kurpark Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 13:38 Uhr, kam es im Bereich der Musikmuschel im Kurpark Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Ein 36-jähriger Mann gab an, von einer 31-jährigen Frau bedroht und beleidigt worden zu sein. Die beiden anderen Beteiligten erhoben hingegen den Vorwurf einer Körperverletzung gegen den Mann.
Die Polizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen.
