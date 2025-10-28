PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Maschendrahtzaun in Varel - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 23.10.2025, 18:30 Uhr, bis Freitag, 24.10.2025, 12:20 Uhr, kam es in Varel zu einem Diebstahl von insgesamt zehn Rollen Maschendrahtzaun. Das Diebesgut, jeweils 150 cm hoch, wurde von einem Privatgrundstück hinter einem Einfamilienhaus im Heckenweg 1 entwendet. Aufgrund der Größe und des Gewichts der entwendeten Zaunrollen ist davon auszugehen, dass der Abtransport mit einem größeren Fahrzeug, etwa einem Lieferwagen oder Lkw, erfolgt ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

