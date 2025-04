Polizei Paderborn

POL-PB: Baustelleneinbruch bei der Stadtverwaltung

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag, 25. April, 10.30 Uhr, bis Montag, 28. April, 07.00 Uhr, in das Gebäude der Stadtverwaltung Am Abdinghof in Paderborn ein und beschmierten eine Wand mit Graffiti. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in das Gebäudeteil B2. Sie durchwühlten eine provisorische Büroräumlichkeit und beschmierten eine Wand mit Graffiti. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter des Abrissunternehmens stellte das aufgebrochene Fenster am Montagmorgen fest und rief die Polizei.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum in Tatortnähe nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

