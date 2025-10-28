Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl eines Pkw in Varel

Varel (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 25.10.2025, 17:45 Uhr, bis Sonntag, 26.10.2025, 08:50 Uhr, wurde in der Gaststraße in Varel ein schwarzer Renault Zoe mit FRI-Kennzeichen entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mutmaßlich mit einem Originalschlüssel (Keyless-System) entwendet, den die bislang unbekannte Täterschaft auf noch ungeklärte Weise erlangt haben dürfte. Der Wagen, Erstzulassung Februar 2015, weist einen Kilometerstand von etwa 39.000 Kilometern auf und hat einen geschätzten Wert von rund 5.000 Euro.

Die Zulassungsbescheinigung Teil I befand sich vermutlich im Fahrzeug. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

