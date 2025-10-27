Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwere räuberische Erpressung in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagabend, 26.10.2025, gegen 20:55 Uhr, kam es in Wilhelmshaven zu einer schweren räuberischen Erpressung zum Nachteil einer Tankstelle in der Bismarckstraße.

Ein unbekannter männlicher Täter betrat den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt eines Messers in hochdeutscher Sprache die Herausgabe von Bargeld. Dabei trug er eine über den Kopf gezogene Maske

Der männliche Angestellte übergab dem Täter einen mittleren dreistelligen Betrag, die dieser in einer mitgeführten Tasche verstaute. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, grüne Jacke, dunkle Hose, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bismarckstraße zur Tatzeit beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04421 / 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell