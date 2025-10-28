Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergebnisse der Testkäufe in Varel: Deutliche Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen

Varel (ots)

In Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Varel und der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland hat der Landkreis Friesland am Donnerstag, 9. Oktober 2025, Testkäufe in Varel durchgeführt. Ziel der Aktion war die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes beim Verkauf von Alkohol an Minderjährige.

An den insgesamt acht getesteten Verkaufsstellen wurde in sechs Fällen Alkohol an eine 15-jährige Testkäuferin abgegeben. Dieses Ergebnis ist aus Sicht des Landkreises besorgniserregend. Das Jugendschutzgesetz sieht klare Altersgrenzen für die Abgabe von alkoholischen Getränken vor; Verstöße dagegen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden mit Bußgeldern geahndet.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Aktion festgestellt, dass in einem Geschäft Vape-Zubehör ohne Alterskontrolle verkauft wurde. Gemäß § 10 des Jugendschutzgesetzes ist die Abgabe von Tabakwaren und nikotinhaltigen sowie nikotinfreien Liquids an Kinder und Jugendliche verboten.

Frau Herzog, Jugendhilfeplanerin des Landkreises Friesland sieht die Testkäufe als wichtiges Instrument, um das Bewusstsein für den Jugendschutz bei Verkaufspersonal und Gewerbetreibenden zu schärfen. Weitere Kontrollen in Kooperation mit Polizei und Ordnungsbehörden sind auch künftig vorgesehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell