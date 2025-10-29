Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand mehrerer Mülltonnen in Varel - Wohnhaus bleibt unversehrt

Varel (ots)

Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 16:40 Uhr, kam es im Buschgastweg in Varel zu einem Brand hinter einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner Asche vom Vortag in eine schwarze Mülltonne entsorgt. In der Folge entwickelte sich ein Feuer, das auf mehrere Mülltonnen übergriff und drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen.

Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Das Wohnhaus blieb bewohnbar. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Pool auf einem Nachbargrundstück beschädigt.

