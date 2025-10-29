Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand mehrerer Mülltonnen in Varel - Wohnhaus bleibt unversehrt
Varel (ots)
Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 16:40 Uhr, kam es im Buschgastweg in Varel zu einem Brand hinter einem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Anwohner Asche vom Vortag in eine schwarze Mülltonne entsorgt. In der Folge entwickelte sich ein Feuer, das auf mehrere Mülltonnen übergriff und drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen.
Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Das Wohnhaus blieb bewohnbar. Durch die Hitzeentwicklung wurde ein Pool auf einem Nachbargrundstück beschädigt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell