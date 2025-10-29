Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall in Wilhelmshaven verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmorgen, 28.10.2025, gegen 07:57 Uhr, befuhr eine Pkw-Führerin die Peterstraße in Wilhelmshaven auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Osten. Beim Passieren der Kreuzung Peterstraße / Werftstraße übersah sie ein sechsjähriges Kind, das die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung sowie an der Fußgängerfurt außer Betrieb. Das verletzte Kind wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum gebracht.

