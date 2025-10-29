PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Schortens - Polizei sucht Zeugen

Schortens (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in Schortens in der Kirchstraße, nahe der Diskothek "Nachtschicht", zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter einem Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Weitere Schlagversuche konnte das Opfer abwehren.

Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Diskothek und weiter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:30

    POL-WHV: Kind bei Verkehrsunfall in Wilhelmshaven verletzt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstagmorgen, 28.10.2025, gegen 07:57 Uhr, befuhr eine Pkw-Führerin die Peterstraße in Wilhelmshaven auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Osten. Beim Passieren der Kreuzung Peterstraße / Werftstraße übersah sie ein sechsjähriges Kind, das die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Kind verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt war die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:19

    POL-WHV: Rasenschnitt brennt in Wilhelmshaven - kein größerer Schaden entstanden

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 18:18 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Aufsitzrasenmäher im Bereich Friesendamm in Wilhelmshaven gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass nicht der Rasenmäher selbst, sondern lediglich Rasenschnitt in Brand geraten war. Der 70-jährige Zeuge konnte das Feuer selbstständig löschen, sodass kein weiterer ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:16

    POL-WHV: Unfall in Wilhelmshaven - Pkw rollt ungesichert von Auffahrt

    Wilhelmshaven (ots) - Am Dienstag, 28.10.2025, gegen 19:45 Uhr, kam es in der Kleiststraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin unterließ es, ihren Pkw vor dem Aussteigen ausreichend gegen ein Wegrollen zu sichern. In der Folge rollte das Fahrzeug von der Auffahrt und stieß mit der Front gegen die linke Seite eines geparkten Pkw einer 55-jährigen Halterin. Durch den Aufprall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren