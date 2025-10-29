Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gefährliche Körperverletzung in Schortens - Polizei sucht Zeugen
Schortens (ots)
Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 22:20 Uhr, kam es in Schortens in der Kirchstraße, nahe der Diskothek "Nachtschicht", zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter männlicher Täter einem Mann mit einem bislang unbekannten Gegenstand gegen den Kopf. Weitere Schlagversuche konnte das Opfer abwehren.
Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Diskothek und weiter in unbekannte Richtung.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 98493-0 in Verbindung zu setzen.
