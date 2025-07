POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl aus Hotel.

Lippe (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (20./21.07.2025) stahlen Unbekannte etwa 3 Tonnen Kupferkabel von einem Hinterhof in der Straße "Am Gelskamp". Der Schaden wird auf über 29 000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, insbesondere auf für den Abtransport verwendete Fahrzeuge oder verdächtige Personen, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090. ...

