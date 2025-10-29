Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Varel - Mann am Unterarm verletzt

Varel (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Jürgensstraße in Varel zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der unangeleinte Hund einer 40-jährigen Frau auf den angeleinten Hund eines 31-jährigen Mannes los. Als der 31-Jährige versuchte, seinen Hund zu schützen, wurde er von dem angreifenden Tier in den Unterarm gebissen. Der Mann erlitt dabei zwei etwa einen Zentimeter lange Bissspuren mit Hämatom.

