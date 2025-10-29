PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebiss in Varel - Mann am Unterarm verletzt

Varel (ots)

Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Jürgensstraße in Varel zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der unangeleinte Hund einer 40-jährigen Frau auf den angeleinten Hund eines 31-jährigen Mannes los. Als der 31-Jährige versuchte, seinen Hund zu schützen, wurde er von dem angreifenden Tier in den Unterarm gebissen. Der Mann erlitt dabei zwei etwa einen Zentimeter lange Bissspuren mit Hämatom.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

