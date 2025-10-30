Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Randalierer setzt Unrat in Brand - Polizeieinsatz in Varel
Varel (ots)
Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 14:35 Uhr, kam es in der Oldenburger Straße in Varel zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein 24-jähriger Mann in seiner Wohnung eines Einfamilienhauses und setzte dabei Unrat in Brand.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlug der Mann mit einer Metallstange um sich. Erst nach dem Einsatz von Reizstoffsprühgerät (RSG) konnte der Verursacher überwältigt und aus der Wohnung gebracht werden.
Die Feuerwehr löschte im Anschluss den entstandenen Brand.
