Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Schnäppchenjagd im Bundesfinanzministerium Zoll-Auktionen am Tag der offenen Tür im Bundesfinanzministerium in Berlin

Ein Dokument

Berlin (ots)

Wenn am kommenden Wochenende das Bundesministerium der Finanzen in Berlin samstags und sonntags seine Pforten öffnet und den Bürgerinnen und Bürgern mit einem abwechslungsreichen Programm einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, ist auch der Zoll dabei. Ein Highlight des Bühnenprogramms ist dabei die Versteigerung von gepfändeten und beschlagnahmten Sachen in der Zoll-Auktion Am Samstag den 23.08. und am Sonntag den 24.08. können die Bürgerinnen und Bürger auf der Bühne im Garten des Ministeriums ab 16:30 Uhr bei der öffentlichen Versteigerung mitbieten oder auch nur bei der spannenden Auktion zuschauen und mitfiebern. Unter den Hammer des Zollauktionators kommen dann z.B. modische Markenhandtaschen, Goldmünzen, zwei E-Bikes sowie einige erlesene Spirituosen. Der vollständige Auktionskatalog findet sich im Internet unter www.zoll.de. Wer keine Gelegenheit hat, bei der Vor-Ort-Versteigerung in Berlin mitzumachen, ist herzlich eingeladen das Internet-Auktionshaus des Zolls unter www.zoll-auktion.de zu besuchen, um dort vielleicht ein Schnäppchen zu machen.

Hier versteigern mehr als 4.000 Behörden und öffentliche Anbieter rund um die Uhr gepfändete oder ausgesonderte Sachen. Besonders groß ist dort das Angebot bei ausgesonderten Fahrzeugen. Hinweis: QR-Code der Versteigerungskataloge für den 23. und 24. August 2025 in Berlin

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell