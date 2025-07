Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Zoll findet geheimen Raum in einer Shisha Bar

Acht Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt

Berlin (ots)

Acht Kilogramm unversteuerter Wasserpfeifentabak konnten durch Kollegen bei einem Verbundeinsatz des Zolls und weiterer Behörden in einem versteckten Raum gefunden und sichergestellt werden. Dieser geheime Raum befand sich in einem Keller der geprüften Shisha-Bar in Berlin Gesundbrunnen. Bei der anfänglichen Kontrolle des zugänglichen Bereichs, fanden die Einsatzkräfte nur geringe Mengen versteuerten Tabaks. Angesichts der hohen Gästeanzahl zu diesem Zeitpunkt und der geringen Menge an Wasserpfeifentabak (WPT) in Verkauf, wurde der Geschäftsführer zu diesem Missverhältnis befragt. Dieser lieferte jedoch keine zufriedenstellende Erklärung. Die anschließende Überprüfung wurde daraufhin in den Kellerräumen fortgesetzt. Bei genauer Betrachtung, fiel den Einsatzkräften ein auffälliges Regal auf welches sich als getarnte Tür zu einem dahinter befindlichen Raum entpuppte. In diesem versteckten Raum entdeckten die Einsatzkräfte drei Dutzend E-Zigaretten ohne deutsche Steuerbanderole sowie verschiedene Dosen mit insgesamt knapp acht Kilogramm unversteuertem Wasserpfeifentabak. Gegen den Geschäftsführer wurde ein Steuerstrafverfahren wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei eingeleitet.

Original-Content von: Hauptzollamt Berlin, übermittelt durch news aktuell