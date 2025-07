Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d.S. - Imbiss brennt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 25-Jähriger am Donnerstag in Geislingen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Spezialklinik.

Kurz nach 18.30 Uhr wurde ein Brand in einem Gebäude in der Neuwiesenstraße gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten aus. Dort angekommen stellten sie fest, dass es zu einem Brand in einem türkischen Imbiss gekommen war. Das Geschäft stand in Vollbrand, die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Allerdings brannte der Imbiss komplett aus. Aus dem Flammenmeer konnten sich drei Personen retten, wobei eine Person leichte Verletzungen und eine Person schwer verletzt wurde. Die dritte Person konnte den Imbiss ohne Verletzungen verlassen. Der Rettungshubschrauber flog den 25-Jährigen mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik. Die Polizei geht derzeit von einer Schadenssumme von mindestens 80.000 Euro aus. Warum dort ein Brand ausgebrochen war, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Neben der Kriminalpolizei sind auch die Spezialisten der Abteilung Gewerbe/ Umwelt des Polizeipräsidiums Ulm sowie Verantwortliche der Gewerbeaufsicht in die Ermittlungen involviert. Die Ermittlungen dauern an.

