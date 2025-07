Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mit Schreckschusswaffe gedroht

Am Donnerstag kam es in der Göppinger Innenstadt zu einer Vorfall mit einer Schreckschusswaffe. Ein 22-Jähriger wurde vorläufig festgenommen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 11 Uhr zu einer Bedrohung in der Hauptstraße. Laut Zeugenangaben soll ein zunächst unbekannter Mann aus dem stehenden Auto heraus eine Pistole auf einen 32-Jährigen gerichtet haben. Der war dort zu Fuß unterwegs und kannte wohl den Autofahrer. Anschließend sei der Mann aus seinem VW gestiegen und hätte sich vor den 32-Jährigen gestellt. Auch dabei soll er wohl die Pistole in Richtung des 32-Jährigen gerichtet und auch mehrfach den Abzug betätigt haben. Zu einer Schussabgabe kam es nicht. In der weiteren Folge habe sich der flüchtig Bekannte wieder in sein Fahrzeug gesetzt und sei in Richtung Marktplatz davongerast. Die Polizei Göppingen fahndete sofort mit mehreren Streifen. Der 22-Jährige konnte nur kurze Zeit später vor seiner Wohnanschrift in der Karl-Schurz-Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Schreckschusswaffe hatte er im Gebüsch versteckt. Die wurde durch die Polizei zusammen mit der Schreckschussmunition beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch stand der junge Mann wohl unter dem Einfluss von Drogen. Der 22-Jährige räumte ein, zwei Tage zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Deshalb musste der 22-Jährige mit in ein Krankenhaus und Blut abgeben. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zwischen den beiden Beteiligten kam es wohl im Vorfeld schon zu Streitigkeiten, die am Donnerstag nun eskalierten und den 22-Jährigen scheinbar zu den Straftaten hat hinreißen lassen. Auf den jungen Mann kommen nun gleich mehrere Anzeigen zu. Zudem erfolgt ein Bericht an die Führerscheinstelle.

++++1339753 1339927 1344092(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell