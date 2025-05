Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radfahrerin durch Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Sinzig (ots)

Am heutigen 12.05.2025 befuhr eine 57-jährige Radfahrerin gegen 16:10 Uhr die L82 aus Franken kommend in Fahrtrichtung Sinzig. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte die Radfahrerin etwa 100 Meter hinter der sog. Harbachsmühle beim Überholvorgang durch einen nachfolgenden PKW touchiert worden sein und kam in der Folge zu Fall. Der PKW setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort. Die Radfahrerin wurde medizinisch versorgt und zur genaueren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus abtransportiert. An der Unfallstelle konnten im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme Fahrzeugteile des an dem Unfall beteiligten PKW aufgefunden werden. Die L82 musste für die Dauer der medizinischen Versorgung und der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Die Polizei Remagen bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter 02642-93820 telefonisch zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell