PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Jever - Familie beteiligt

Jever (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, zwischen 13:45 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in einem Kaufhaus in der Steinstraße in Jever zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verleiteten eine 27-jährige Mutter und deren 48-jährige Mutter ihr 11-jähriges Kind/Enkelkind dazu, in dem Kaufhaus mehrere Gegenstände zu entwenden. Darüber hinaus entwendete eine der beiden Frauen eine Handtasche. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtet. Die drei Tatverdächtigen konnten im Anschluss gestellt werden. Der Wert des Diebesguts - unter anderem Bekleidungsstücke, eine Handtasche, Unterwäsche und ein Rucksack - beläuft sich auf rund 110 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 14:29

    POL-WHV: Hundebiss in Varel - Mann am Unterarm verletzt

    Varel (ots) - Am Sonntag, 26.10.2025, gegen 09:15 Uhr, kam es in der Jürgensstraße in Varel zu einem Vorfall zwischen zwei Hunden. Nach bisherigen Erkenntnissen ging der unangeleinte Hund einer 40-jährigen Frau auf den angeleinten Hund eines 31-jährigen Mannes los. Als der 31-Jährige versuchte, seinen Hund zu schützen, wurde er von dem angreifenden Tier in den Unterarm gebissen. Der Mann erlitt dabei zwei etwa einen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:09

    POL-WHV: Beitrag: Außentüren (Haus- und Wohnungstüren)

    Wilhelmshaven (ots) - "Haus- und Wohnungstüren sollten einbruchhemmend sein", sagt die Beauftragte für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland. "Tatsache ist, dass viele Außentüren schon allein mit körperlicher Gewalt, also ohne den Einsatz von Einbruchwerkzeug, leicht zu überwinden sind, so Reents weiter. Damit es nicht so weit kommt, informiert Sie der Verein kommunale Prävention (VKP) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren