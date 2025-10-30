Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Jever - Familie beteiligt

Jever (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, zwischen 13:45 Uhr und 14:05 Uhr, kam es in einem Kaufhaus in der Steinstraße in Jever zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen verleiteten eine 27-jährige Mutter und deren 48-jährige Mutter ihr 11-jähriges Kind/Enkelkind dazu, in dem Kaufhaus mehrere Gegenstände zu entwenden. Darüber hinaus entwendete eine der beiden Frauen eine Handtasche. Der Diebstahl wurde von einer Mitarbeiterin des Geschäfts beobachtet. Die drei Tatverdächtigen konnten im Anschluss gestellt werden. Der Wert des Diebesguts - unter anderem Bekleidungsstücke, eine Handtasche, Unterwäsche und ein Rucksack - beläuft sich auf rund 110 Euro.

