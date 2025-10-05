PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Gommersheim (ots)

Aktuell kommt es zu Einsatzmaßnahmen der Polizei in Gommersheim nach Streitigkeiten im familiären Umfeld. Für die Bevölkerung besteht aktuell keine Gefahr. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt sind im Gange.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:51

    POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

    Ludwigshafen-Mitte (ots) - Zwischen dem 03.10.2025, 21:00 Uhr, und 04.10.2025, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 40-Jähriger parkte sein Fahrzeug der Marke Volkswagen zuvor am rechten Fahrbahnrand und stellte später einen Schaden am Frontstoßfänger der Fahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen das ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:50

    POL-PPRP: Beleidigung von Polizeibeamten

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Sonntag (05.10.2025), gegen 01:30 Uhr, führte die Polizei eine Personenkontrolle in der Straße Hoher Weg aufgrund einer Ruhestörung durch, als sich ein unbeteiligter, 18-jähriger Mann der Kontrollörtlichkeit näherte. Er wurde aufgefordert die Kontrolle niocht zu stören und die Örtlichkeit für die Dauer der polizeilichen Maßnahme zu verlassen. Daraufhin reagierte der Mann ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:42

    POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Sonntagmorgen, 05.10.2025, gegen 01:57 Uhr, befuhr ein 29-jähriger die Leuschnerstraße in Ludwigshafen mit überhöhter Geschwindigkeit, weshalb der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Einen Drogenvortest wollte der Fahrer nicht absolvieren. Aufgrund der Auffallerscheinungen wurde der Fahrer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren