POL-PPRP: Polizeieinsatz

Ludwigshafen-Mitte (ots) - Zwischen dem 03.10.2025, 21:00 Uhr, und 04.10.2025, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 40-Jähriger parkte sein Fahrzeug der Marke Volkswagen zuvor am rechten Fahrbahnrand und stellte später einen Schaden am Frontstoßfänger der Fahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen das ...

