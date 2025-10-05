PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Zwischen dem 03.10.2025, 21:00 Uhr, und 04.10.2025, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 40-Jähriger parkte sein Fahrzeug der Marke Volkswagen zuvor am rechten Fahrbahnrand und stellte später einen Schaden am Frontstoßfänger der Fahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen das Fahrzeug und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Andreas Fingerle, PvD
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 07:50

    POL-PPRP: Beleidigung von Polizeibeamten

    Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) - Am Sonntag (05.10.2025), gegen 01:30 Uhr, führte die Polizei eine Personenkontrolle in der Straße Hoher Weg aufgrund einer Ruhestörung durch, als sich ein unbeteiligter, 18-jähriger Mann der Kontrollörtlichkeit näherte. Er wurde aufgefordert die Kontrolle niocht zu stören und die Örtlichkeit für die Dauer der polizeilichen Maßnahme zu verlassen. Daraufhin reagierte der Mann ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 07:42

    POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt im Stadtgebiet

    Ludwigshafen-Hemshof (ots) - Am Sonntagmorgen, 05.10.2025, gegen 01:57 Uhr, befuhr ein 29-jähriger die Leuschnerstraße in Ludwigshafen mit überhöhter Geschwindigkeit, weshalb der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Einen Drogenvortest wollte der Fahrer nicht absolvieren. Aufgrund der Auffallerscheinungen wurde der Fahrer ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 09:30

    POL-PPRP: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Ludwigshafen (ots) - Am Freitagmorgen (03.10.2025) führte die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer eine Verkehrskontrolle durch, da dieser während der Fahrt ein Mobiltelefon bediente. Innerhalb der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem Verkehrsteilnehmer bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Da zudem Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum vorlagen, wurde der 36-Jährige zwecks ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren