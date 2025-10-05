Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Zwischen dem 03.10.2025, 21:00 Uhr, und 04.10.2025, 16:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen am Rhein. Ein 40-Jähriger parkte sein Fahrzeug der Marke Volkswagen zuvor am rechten Fahrbahnrand und stellte später einen Schaden am Frontstoßfänger der Fahrerseite fest. Eine bisher unbekannte Person fuhr wahrscheinlich beim Ein-oder Ausparken gegen das Fahrzeug und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

