Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 12:19 Uhr, kam es in Wilhelmshaven an der Kreuzung Preußenstraße / Posener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Preußenstraße und beabsichtigte, nach links in die Posener Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Unfallverursacher klagte über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule und wurde vorsorglich ins Klinikum Wilhelmshaven gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell