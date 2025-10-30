Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 29.10.2025, gegen 12:19 Uhr, kam es in Wilhelmshaven an der Kreuzung Preußenstraße / Posener Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Preußenstraße und beabsichtigte, nach links in die Posener Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrer die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, beide Pkw mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Unfallverursacher klagte über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule und wurde vorsorglich ins Klinikum Wilhelmshaven gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell