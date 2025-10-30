Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: 22-Jähriger verletzt sich versehentlich mit Luftgewehr - Polizei stellt Waffe sicher
Wilhelmshaven (ots)
In der Nacht zu Mittwoch, 29.10.2025, gegen 02:23 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße in Wilhelmshaven zu einem ungewöhnlichen Vorfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen schoss sich ein 22-jähriger Mann nach eigenen Angaben versehentlich selbst mit seinem Luftgewehr ins Schienbein, als er die Waffe sichern wollte. Zum Zeitpunkt des Geschehens stand er, ebenso wie seine anwesenden Freunde, deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Freunde bestätigten den Hergang unabhängig voneinander.
Eine ärztliche Behandlung erfolgte erst nach eindringlicher Aufklärung durch den Notarzt. Das Luftgewehr wurde von der Polizei sichergestellt, bis der Mann wieder nüchtern ist.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell