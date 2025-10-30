Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 22-Jähriger verletzt sich versehentlich mit Luftgewehr - Polizei stellt Waffe sicher

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 29.10.2025, gegen 02:23 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarstraße in Wilhelmshaven zu einem ungewöhnlichen Vorfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen schoss sich ein 22-jähriger Mann nach eigenen Angaben versehentlich selbst mit seinem Luftgewehr ins Schienbein, als er die Waffe sichern wollte. Zum Zeitpunkt des Geschehens stand er, ebenso wie seine anwesenden Freunde, deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Freunde bestätigten den Hergang unabhängig voneinander.

Eine ärztliche Behandlung erfolgte erst nach eindringlicher Aufklärung durch den Notarzt. Das Luftgewehr wurde von der Polizei sichergestellt, bis der Mann wieder nüchtern ist.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell