Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen - Polizei bedankt sich für Unterstützung

Wilhelmshaven (ots)

Die am Dienstag, 28.10.2025, gemeldete vermisste Person aus Wilhelmshaven konnte im Stadtgebiet von Oldenburg angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Wilhelmshaven bedankt sich herzlich für die schnelle und umfangreiche Verbreitung der Fahndung in den sozialen Medien und bei allen, die Hinweise gegeben oder aufmerksam mitgesucht haben. Wir bitten nun darum, die veröffentlichten Fahndungsaufrufe und Fotos aus den sozialen Netzwerken zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person zu wahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

