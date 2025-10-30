Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Vermisste Person wohlbehalten angetroffen - Polizei bedankt sich für Unterstützung
Wilhelmshaven (ots)
Die am Dienstag, 28.10.2025, gemeldete vermisste Person aus Wilhelmshaven konnte im Stadtgebiet von Oldenburg angetroffen werden. Sie wurde vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Wilhelmshaven bedankt sich herzlich für die schnelle und umfangreiche Verbreitung der Fahndung in den sozialen Medien und bei allen, die Hinweise gegeben oder aufmerksam mitgesucht haben. Wir bitten nun darum, die veröffentlichten Fahndungsaufrufe und Fotos aus den sozialen Netzwerken zu löschen, um die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person zu wahren.
